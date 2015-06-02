Україна може висунути вимогу заарештувати закордонне майно РФ - Мін'юст

Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова заявила, що в якості компенсації за збитки, які Україна зазнала внаслідок окупації Криму Росією, Київ може зажадати заарештувати закордонне майно РФ.

Про це повідомляє DT.ua.

"Буде стадія справедливої сатисфакції, коли будемо визначати суми, завдяки яким безпосередньо буде ця компенсація виплачена ... Інструмент арешту майна за кордоном дуже ефективний. На сьогоднішній день в Росії багато такого майна в інших країнах", - говорить Наталія Севостьянова.

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