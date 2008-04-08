Балога пропонує не міряти есдеків на сантиметри й грами

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що пріоритетним завданням для більшості є виконання коаліційної угоди і ухвалення низки рішень в економічній і соціальній сферах.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

На його думку, коаліційний порядок денний слід розглядати у ширшому контексті, аніж виконання передвиборчих програм. На сьогодні необхідно підтвердити спільність демократичних поглядів тих політичних сил, які утворили більшість у ВР, і їхню готовність діяти на єдиній платформі.

«Цифри за результатами останніх голосувань у парламенті викликають багато запитань про існування коаліції як такої. Виборців, які віддали голоси блоку «Наша Україна - Народна самооборона» і БЮТ, бентежать червоні стоп-сигнали неприйнятих рішень. В конструкції більшості без мікроскопа видно лінії розриву з ряду принципових питань, які поки залишаються без відповідей, але які є індикаторами здатності коаліції на скоординовані дії», - зауважив В.БАЛОГА.

Протягом чергового сесійного періоду роботи Верховної Ради парламентська більшість зобов`язана ухвалити низку важливих для держави рішень, що має засвідчити цілісність і ефективність нинішньої коаліції.

Він наголосив, що пріоритетним завданням для парламентської більшості й далі залишається неухильне виконання коаліційної угоди та прийняття низки важливих рішень в економічній і соціальній сферах.

Верховна Рада повинна схвалити пакет з 12 невідкладних законопроектів, затвердити програму соціально-економічного розвитку країни, програму діяльності Кабінету Міністрів, внести зміни до цьогорічного держбюджету. «Президент підписав бюджет з умовою суттєвого корегування цього документа в березні. Нагадую шановній коаліції та її урядові - на календарі квітень, а в країні - інфляція. Колискові пісні про «ситуацію під контролем» і химери підозр про «картельні змови» можуть заспокоїти лише легковірних. Березнева інфляція вже перекреслила річний урядовий прогноз, а антиінфляційні заходи ефективні лише на папері, а не на цінниках крамниць і заправок. Приборкання інфляційних процесів на сьогодні - це головна партія для коаліційно-урядового дуету», - підкреслив керівник Секретаріату Президента.

У цьому зв`язку В.БАЛОГА вказав, що фракціям коаліції слід припинити бавитися з порядком денним Ради та діяти за вже відомим алгоритмом роботи. Потрібно провести результативні голосування, які б підтвердили, що більшість є, і вона здатна на швидкі, ефективні дії. «Досі майже всі рішення приймалися в парламенті лише за участю опозиції. Звісно, можна знайти пояснення, чому для результату потрібні голоси депутатів від Партії регіонів чи комуністів, однак люди цим поясненням не вірять. Так само не вірять і аргументам на користь збереження на високих постах у демократичній владі представників КПУ та соціал-демократичної команди Віктора МЕДВЕДЧУКА. Коаліційну когорту слід позбавити від таких діячів, які не сумісні з нею ні за ділами, ні за духом. І вимірювати в грамах і сантиметрах, хто більший, а хто менший есдек тут ні до чого», - сказав В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату припустив, що керівництво Кабінету міністрів намагатиметься використати кадрову тему, аби відволікти увагу суспільства від нерозв`язаних нагальних проблем. Одна з них - умови постачання газу в Україну наступного року і на перспективу.

«Президент врегулював газову кризу, домовився про поставки на цей рік і заклав основу для подальших переговорів. Однак поки уряд не має навіть контуру договору про те, на яких умовах, скільки і за яку ціну країна матиме блакитне паливо через дев`ять місяців. У квітні-травні Кабміну потрібно підготувати конкретні пропозиції, інакше нас може спіткати черговий виток газової кризи», - сказав В.БАЛОГА.