У Верховній Раді оголосили перерву

У Верховній Раді оголошено перерву на 30 хвилин для узгодження питань, що стосуються Регламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що у зв’язку із рішенням Конституційного Суду України з приводу того, що діяльність парламенту має регулюватися законом про Регламент, а не постановою, депутатам необхідно ухвалити відповідний закон. Він зазначив, що до того часу ВР працюватиме за нормами Конституції з даного питання.

«Нам треба прийняти організаційне рішення, як прийняти закон, і як парламент працюватиме до прийняття такого закону», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

У свою чергу, голова Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Олександр ЄФРЕМОВ запропонував зробити 30-хвилинну перерву у роботі засідання, щоб обговорити всі нюанси документу, що був підготовлений «за ніч».

А.ЯЦЕНЮК оголосив перерву і запросив лідерів фракцій та членів регламентного комітету до себе в кабінет для узгодження даного питання.