Каддафі нагородив Ющенка орденом Великої Вересневої Революції

Лідер лівійської революції Муамар КАДДАФІ нагородив Президента України Віктора ЮЩЕНКА орденом Великої Вересневої Революції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, Президент України нагородив лідера лівійської революції Орденом Богдана Хмельницького.

Під час церемонії обміну державними нагородами, що відбулася в рамках офіційного обіду від імені лідера лівійської революції М.КАДДАФІ, В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна та Лівія мають потужний потенціал для взаємовигідної співпраці у таких сферах, як нафтовидобування, АПК, судно- і авіабудування, військово-технічне співробітництво, освіта, туризм, охорона здоров`я.

«Вбачаємо велике поле для поглиблення контактів між діловими колами наших країн», – сказав В.ЮЩЕНКО, відзначивши, що українська сторона готова до розробки і втілення вагомих спільних проектів та ініціатив, які нестимуть вигоду обом нашим народам.

Президент наголосив, що завдяки конструктивному та дружньому підходу М.КАДДАФІ та державного керівництва Лівії, нашим країнам «вдалося вибудувати міцний фундамент для відносин, націлених у майбутнє». На цій основі, зазначив він, мають послідовно розвиватися взаємини України та Лівії – від діалогу в рамках ООН і міжнародних організацій до активної взаємодії у багатьох галузях економіки, культури, гуманітарної сфери і туризму.

Україна вітає Лівійську Джамагирію з її обранням до числа непостійних членів Ради Безпеки ООН, також підкреслив Президент. «Ми впевнені, що ця подія стане потужним кроком до зміцнення миру, стабільності й довіри на Африканському континенті», – сказав він.

У свою чергу, М.КАДДАФІ висловив сподівання, що візит В.ЮЩЕНКА «покладе добру основу для подальших відносин і стратегічного партнерства між Україною і Лівією».

Крім того, сьогодні у Тріполі Президент України поклав квіти до монумента загиблим в операції «Аль-Гані».

Глава Української держави також поклав квіти до могили Абдессаляма Абу Маньяра Аль-Каддафі – батька лідера лівійської революції.

У церемоніях взяли участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО та міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

*** Монумент загиблим у битві поблизу лівійського містечка Аль-Гані встановлено в Тріполі на честь лівійських патріотів, які загинули у бою з італійськими окупаційними силами за незалежність своєї країни.

У жовтні 1911 року Італія направила військовий флот до берегів Лівії, яка на той час перебувала під пануванням турків. Після низки перемог італійців турки майже без опору відступили з Тріполі. 23 жовтня 1911 року поблизу міста Аль-Гані відбулася найбільша битва лівійських патріотів (моджагедів) з італійцями. Саме цим боєм, як вважається, було започатковано період визвольної священної війни (джигаду) лівійського народу проти італійських завойовників.

Лівійський визвольний рух був придушений - Лівія перебувала під італійською окупацією до 1943 року. Під час Другої світової війни Лівія була звільнена армією Союзників, яка перебувала тут до 1951 року, коли Лівія була проголошена суверенною державою.