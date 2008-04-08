Зварич: вибачте мені, але світ перевернувся

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС) вважає, що Конституційний Суд, який визнав неконституційною постанову парламенту про затвердження Регламенту ВР, не запропонував шляху виходу із ситуації щодо Регламенту ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що поважає рішення Конституційного Суду, водночас додавши, що його «дивує, що Конституційний суд, встановивши, що Регламент не відповідає Конституції, не вказав шлях, як виправити цю ситуацію».

За його словами, в даному випадку «Конституційний Суд, якщо говорити мовою обивателя, залишив Верховну Раду України напризволяще». «Ми мусимо похапцем вирішувати, як вийти із цієї ситуації, не знаючи апріорі, як може Конституційний Суд відреагувати на наші рішення», - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

За словами депутата, його також дивують заяви деяких суддів Конституційного Суду, що у зв’язку з прийняттям рішення по Регламенту ВР «світ не перевернувся». «Вибачте мені, але світ перевернувся», - вважає Р.ЗВАРИЧ. Він додав, що в такому разі судді КС «самі не розуміють, яке рішення вони прийняли, що такі речі говорять». Р.ЗВАРИЧ вважає, що після такого рішення Конституційного Суду будь-який громадянин України може подати позов у порядку адміністративного судочинства і просити суд визнати рішення Верховної Ради України нелегітимним.

Р.ЗВАРИЧ нагадав, що зараз керівництво ВР обговорює можливість прийняття тимчасового регламенту Верховної Ради. За його словами, це буде нині діючий Регламент парламенту, але за винятком трьох статей, що були визнані КС неконституційними.

Він зазначив, що у свою чергу профільний комітет має винести на розгляд парламенту законопроект, який враховує рішення Конституційного Суду. Він додав, що представники фракції Партії регіонів пропонують прийняти постанову, якою затвердити регламент Верховної Ради, виключивши з нього неконституційні статті.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що цього робити не можна, оскільки КС чітко вказав, що парламент має працювати на основі закону, а не постанови.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, постанову парламенту “Про Регламент Верховної Ради” від 16 березня 2006 року за №3547-IV. Судді КС дійшли висновку, що регламент парламенту має ухвалюватися не постановою, а законом.