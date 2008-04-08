Регіонали нишком підшукують заміну Добкіну?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ і керівник Департаменту виборчих технологій АМС Валерій ГОНЧАРУК не виключають, що Партія регіонів відмовиться від підтримки чинного мера Харкова Михайла ДОБКІНА в разі його участі в дострокових виборах міського голови.

Таку думку О.ГОЛОБУЦЬКИЙ і В.ГОНЧАРУК висловили сьогодні на прес-конференції в УНІАН, представляючи результати чергового дослідження АМС «Перспективи дострокових виборів Харківського міського голови».

«Найбільш імовірним сценарієм слід визнати варіант, коли діючий мер ДОБКІН підтримки від партії не одержить і участі у виборах мера Харкова брати не буде, а замість нього буде висунута більш прохідна кандидатура», – сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

У той же час експерт не виключив можливості висунення від Партії регіонів не одного, а кількох кандидатів. «Але при цьому пошук альтернативи ДОБКІНУ навряд чи буде наперед публічний озвучений Партією регіонів, оскільки це може привести до розколу в рядах партії, а також до цілеспрямованої роботи з боку команди ДОБКІНА по нейтралізації потенційного конкурента», - пояснив він.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що найбільш імовірними кандидатурами від Партії регіонів є чинний голова Харківської облради Василь САЛИГІН, народні депутати України Дмитро СВЯТАШ та Інна БОГОСЛОВСЬКА, а також перший заступник мера Харкова Олександр КРИВЦОВ. «Цей список далеко не повний, при цьому всі ці кандидатури можуть балотуватися і замість ДОБКІНА, і разом з ДОБКІНИМ. Багато що залежатиме від обставин самих виборів», - припустив експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, парламент планує заслухати інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України у сфері тарифних, майнових, земельних, бюджетних і фінансових відносин Харківським міським головою М.ДОБКІНИМ і секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ при виконанні ними службових обов`язків.