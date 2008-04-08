У БЮТ незадоволені указом Ющенка і логікою Секретаріату

Народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО сподівається, що Президент скасує свій указ про зупинення дії постанови Кабміну щодо проведення земельних аукціонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на ранковому пленарному засіданні ВР.

За словами М.ТОМЕНКА, фракція БЮТ стурбована, що вчора за відсутності Президента Віктора ЮЩЕНКА на території України з’явився відповідний указ глави держави.

На думку депутата, дуже дивною виглядає логіка Секретаріату Президента, який таким чином сприяє подальшому розкраданню землі та здійсненню корупційних схем із землею.

«Я переконаний, що це було хибне рішення, і це рішення буде відмінене», - сказав М.ТОМЕНКО.