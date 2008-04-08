Регіонали підвищили Кінаха

Президента Українського союзу промисловців і підприємців, народного депутата Анатолія КІНАХА обрано заступником голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді України з питань взаємодії з партіями та громадськими організаціями.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, таке рішення було ухвалено під час засідання фракції 7 квітня.

“Рішення ухвалене з урахуванням необхідності розвитку постійного діалогу з суспільством, який є дуже важливим чинником його консолідації, розвитку України як правової, демократичної держави”, - зазначає прес-служба.

Завданням А.КІНАХА буде сприяння реалізації чисельних громадських ініціатив, акумуляція успішного досвіду роботи громадських, політичних організацій, посилення їх впливу на демократичні перетворення у суспільстві та організація громадського контролю за роботою органів влади, йдеться у повідомленні.