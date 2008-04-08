У НУ-НС не зрозуміли спільних намірів БЮТ та регіоналів

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” виступає проти створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з підготовки змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, фракції Партії регіонів та БЮТ наполягають на розгляді сьогодні питання щодо створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з підготовки змін до Конституції України.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що у фракції НУ-НС розуміють позицію фракції Партії регіонів.

«Одна річ, коли такі заяви лунають від партії, яка є опозиційною, і зовсім інша річ, коли те ж саме заявляє дружня до нас фракція БЮТ і оголошує про намір спільно з «регіонами» прийняти відповідну постанову ВР», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він підкреслив, що згідно з коаліційною угодою проекти законів та постанов парламенту мають узгоджуватися на засіданнях уряду та Ради коаліції.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що коаліція не ухвалювала рішення про створення ТСК ВР з підготовки змін до Конституції.

В.КИРИЛЕНКО заявив, що фракція “Наша Україна – Народна самооборона” не дасть ліквідувати посаду Президента.

«Які б комбінації не вибудовувалися в цьому залі чи поза ним, ми ніколи, за жодних обставин нікому не дамо ліквідувати посаду всенародно обраного Президента України, оскільки цього не хоче український народ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що цього тижня у Верховній Раді України планується створити Тимчасову спеціальну комісію з розробки змін до Конституції України.

За словами І.КИРИЛЕНКА, БЮТ «хвилює дуалізм у виконавчій гілці влади», який необхідно усунути.

Він підкреслив, що БЮТ наполягає на зміні трьох складових, які є в Конституції. За його словами, має бути ліквідовано дублювання функцій і повноважень у органах виконавчої влади.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що необхідно визначитися, чи в Україні буде «парламент на чолі з канцлером коаліції, чи президентська форма правління, де Президент очолює і виконавчу гілку влади».