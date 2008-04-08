Список НУ-НС на виборах у Києві очолить Луценко

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що очолить список блоку “Наша Україна – Народна самооборона” на виборах до Київської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Києві.

«Завтра на прес-конференції я оголошу про те, що очолю виборчий список НУ-НС до Київської міської ради», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На уточнююче запитання хто і коли ухвалить таке рішення, міністр, посміхаючись, упевнено відповів: «Через декілька годин воно буде прийнято».

Також Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що блоку НУ-НС має програму розвитку Києва, яка, зокрема, «передбачає припинення очевидної для всіх масової корупції», а також вирішення проблем, які турбують населення столиці України.