Тимошенко передала до ВР програму приватизації
16:17, 08 квітня 2008Політика
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Яценюк обіцяв "із задоволенням прийняти"
Уряд передав на розгляд парламенту державну програму приватизації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв`ю журналістам голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.
Він зазначив, що навколо даного питання “була дискусія, але вона (програма – УНІАН) зайшла у парламент”.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, Верховна Рада “її розгляне і з задоволенням прийме”.
Як повідомляв УНІАН, 26 березня Кабінет Міністрів схвалив проект Закону України “Про державну програму приватизації на 2008-2012 роки”.
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