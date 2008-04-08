Тимошенко передала до ВР програму приватизації

Уряд передав на розгляд парламенту державну програму приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв`ю журналістам голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що навколо даного питання “була дискусія, але вона (програма – УНІАН) зайшла у парламент”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, Верховна Рада “її розгляне і з задоволенням прийме”.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня Кабінет Міністрів схвалив проект Закону України “Про державну програму приватизації на 2008-2012 роки”.