ПР вимагає від Тимошенко пом’якшити результат ривка Януковича та Азарова

Партія регіонів вимагає від уряду якомога швидше розробити та затвердити програми адаптації найвразливіших до приєднання до Світової організації торгівлі (СОТ) галузей економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам заявив народний депутат, один з лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи підтримає фракція Партії регіонів голосування за ратифікацію протоколу про приєднання України до СОТ, А.КЛЮЄВ відповів: «Ми пов`язуємо це питання з розробленням програм адаптації низки галузей». Він виразив сподівання, що уряд не зволікатиме з їх твердженням.

А.КЛЮЄВ зазначив, що Партія регіонів багато зробила для вступу України до СОТ, що більше, за його словами, «ключову роль у цьому процесі зіграв уряд Віктора ЯНУКОВИЧА».

У цьому контексті колишній віце-прем`єр наголосив, що саме під час роботи уряду В.ЯНУКОВИЧА було прийнято основний пакет документів, необхідних для членства України в СОТ - 49 законів, зокрема, 11 законів технічного характеру. «А фінішний ривок було зроблено в переговорному процесі 14 листопада 2007 року, коли Микола АЗАРОВ вирішив складні питання з Киргизстаном і підписав відповідний протокол», - додав депутат.

Водночас, за словами А.КЛЮЄВА, потрібно професійно довести до кінця роботу із захисту вітчизняної економіки. Зокрема, вважає депутат, уряд має прийняти окрему програму адаптації кожної галузі до умов СОТ. «Це стосується сільського господарства, машинобудування, авіабудування, переробної, текстильної та харчової промисловостей», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Як відомо, повноправним членом СОТ Україна стане через 30 днів після ратифікації у Верховній Раді протоколу про вступ до цієї організації, що має відбутися не пізніше 4 липня 2008 року.