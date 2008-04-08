У НУ-НС бачать, як Тимошенко наступає на граблі зразка 2005 року

Народний депутат України (фракція НУ-НС), член президії політичної партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ наголошує, що уряд замість того, щоб вживати антиінфляційних заходів, відновлює регулювання цін у ручному режимі.

Про це вона заявила в інтерв’ю сайту “ГАРТ”.

Л.ОРОБЕЦЬ, зокрема, висловила стурбованість неконтрольованими темпами зростання цін на низку продовольчих товарів.

«Сумний рекорд не може не шокувати. Рівень інфляції за перший квартал перевершив урядовий прогноз на цілий рік. А що ж буде далі? Подібна тривожна ситуація потребує вдумливого аналізу і невідкладних заходів», – зазначила Л.ОРОБЕЦЬ.

На її думку, найбільшу тривогу викликає те, що першим в умовах стрімкої інфляції страждає найменш заможний споживач, оскільки «найвищими темпами дорожчають ліки та продукти харчування».

«Не милує інфляція і тих, хто має змогу наразі відкладати на «чорний день», – вважає депутат. За її словами, згідно з даними експертів, у першому кварталі власники банківських депозитів втратили близько 10 млрд. грн.

«Цілком очевидно, що країна потребує серйозних і рішучих заходів, у тому числі невідкладної корекції макроекономічних показників на рівні держбюджету. Між тим, уряд із незрозумілих причин упродовж останніх тижнів обирає інший шлях – відновлення регулювання цін у ручному режимі”, – підкреслила Л.ОРОБЕЦЬ. “Прем’єр підписує меморандум з представниками роздрібної торгівлі, а міністр охорони здоров’я веде переговори з виробниками лікарських препаратів щодо запровадження контролю над цінами. Як наслідок – очікувані паростки напівзабутого дефіциту, зниження якості товарів і тінізація економіки», – додала вона.

«Чиновнику такий підхід надає чималий вплив на бізнесові активи, у той час як державі, громадянам, уряду й демкоаліції завдає чималих збитків – як матеріальних, так і моральних. Прикро констатувати, але, схоже, «цукровий» досвід 2005 року нинішнього прем’єра так нічому і не навчив», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.