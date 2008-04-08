Регіонал просить ГПУ захистити Тимошенко та Медведчука від Ющенка

Народний депутат від Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ просить Генеральну прокуратуру України дати правову оцінку діям Президента України Віктора ЮЩЕНКА і порушити кримінальну справу за фактом втручання в діяльність державного діяча у зв`язку з вимогою звільнити чиновників, які нібито пов`язані з екс-главою Адміністрації Президента Віктором МЕДВЕДЧУКОМ і не відповідають принципам коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.СІВКОВИЧА.

Також депутат вважає, що цю кримінальну справу можна порушити за фактом умисних дій з підбурювання до вчинення порушення рівноправності громадян в частині обмеження прав у зв’язку з політичними переконаннями та дій, направлених на підбурювання до вчинення незаконного звільнення.

В.СІВКОВИЧ нагадує, що місяць тому вже звертався до Генеральної прокуратури з проханням оцінити дії прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, “коли вона чинила тиск на членів ЦВК і вимагала від них саботування роботи ЦВК та подання проекту рішення про звільнення голови ШАПОВАЛА, тим самим незаконно втручаючись у діяльність держслужбовців”.

“Проте Президент значно її перевершив. Він свідомо і грубо порушує Конституцію і закони України, змушуючи тепер вже її саму до безпідставного звільнення деяких посадових осіб, які за своїми політичними поглядами і “близькістю до В.МЕДВЕДЧУКА” не можуть обіймати посад в демократичному уряді”,- підкреслює депутат.

“Якщо Президент України дозволяє собі письмово і публічно робити подібні заяви і зазіхає на право вільно працювати, право вільних політичних вподобань громадян – це дуже тривожний сигнал не лише для політичної еліти, але й усього суспільства.

Я вважаю, що всі без винятку політичні сили мають на це відреагувати. Ця, лише на перший погляд невинна суперечка між Президентом та прем’єром, може бути початком встановленням в країні авторитарного, або навіть й диктаторського режиму. Такі вчинки Президента свідчать про повне ігнорування ним демократичних засад в суспільстві”, - переконаний В.СІВКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО у листі до Ю.ТИМОШЕНКО висловив сподівання на прийняття Кабінетом міністрів відповідального рішення щодо подальшого перебування ряду осіб на урядових посадах.

Зокрема, йшлося про першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України Олексія ІЩЕНКА (колишній заступник Віктора МЕДВЕДЧУКА в Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ), заступника голови Державної митної служби Тараса КОЗАКА, першого заступника голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Олександра ПАРШИНА, керівника Держкомархіву Ольгу ГІНЗБУРГ (представниця КПУ), а також радника прем`єр-міністра України Олександра ЗАДОРОЖНЬОГО.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи вимоги Президента, заявила, що при призначеннях на урядові посади керується професійною підготовкою людей.