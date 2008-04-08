У Москві Донецьк назвали найкращим містом СНД
17:50, 08 квітня 2008Політика
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Диплом підписали Лужков і Козак
|Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.
За його словами, 3 і 4 квітня в Москві в рамках міжнародного форуму пройшло підбиття підсумків першого в історії СНД огляду-конкурсу міст на звання "Найкраще місто СНД".
Мера зазначив, що Донецьк одержав призовий диплом "За розробку і реалізацію стратегії розвитку міста, забезпечення активного розвитку малого бізнесу".
Серед тих, хто підписав диплом - міністр регіонального розвитку Росії Дмитро КОЗАК і мер Москви Юрій ЛУЖКОВ.
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