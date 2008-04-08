У Москві Донецьк назвали найкращим містом СНД

У Москві на міжнародному форумі "Мегаполіс – 21 століття" місто Донецьк одержав диплом "Найкраще місто СНД".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, 3 і 4 квітня в Москві в рамках міжнародного форуму пройшло підбиття підсумків першого в історії СНД огляду-конкурсу міст на звання "Найкраще місто СНД".

Мера зазначив, що Донецьк одержав призовий диплом "За розробку і реалізацію стратегії розвитку міста, забезпечення активного розвитку малого бізнесу".

Серед тих, хто підписав диплом - міністр регіонального розвитку Росії Дмитро КОЗАК і мер Москви Юрій ЛУЖКОВ.