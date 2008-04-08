Бухарестський саміт НАТО: підсумки та перспективи (круглий стіл)

9 квітня о 14.00 - круглий стіл «Українського форуму» на тему: «Бухарестський саміт НАТО: підсумки і перспективи». Запрошені: Володимир Семиноженко, голова «Українського Форуму»; Анатолій Зленко, екс-міністр МЗС України; Олег Білорус, голова Комітету ВР у закордонних справах; Раїса Богатирьова, секретар РНБО; Володимир Горбулін, директор Інституту проблем національної безпеки; Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994); Леонід Кучма, Президент України (1994-2005); Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень та ін. (Дипломатична академія України, вул. Велика Житомирська, 2).

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