Петьовка думає, що Тимошенко хвилює не те, що треба
Нардеп лякає інфляцією 30%
|Василь Петьовка
Про це він сказав в інтерв’ю сайту “ГАРТ”.
«Нацбанку, Верховній Раді і Кабінету міністрів терміново треба збирати всіх фахівців, приймати спільне рішення і почати єдиний шлях до приборкання інфляції», - вважає він.
За словами депутата, «проблема полягає в тому, що ніхто в цьому напрямку нічого не хоче робити. Найважливіше, що є різні варіанти вирішення цієї проблеми, але, на жаль, у керівника уряду немає бажання про них слухати».
В.ПЕТЬОВКА зазначив, що «замість того, аби спрямувати увагу на зупинення темпів інфляції, першу особу Кабінету міністрів хвилює лише одне питання: хто очолить виборчий штаб у Києві».
В.ПЕТЬОВКА також додав, що за таких умов рівень цін лише зростатиме.
«Всі обіцянки і публічні заяви керівника уряду про те, що інфляція буде лише 10%, залишаться лише казками, і нам доведеться очікувати зростання цін до кінця року більш ніж на 30%», - прогнозує він.