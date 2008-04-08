Петьовка думає, що Тимошенко хвилює не те, що треба

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Василь ПЕТЬОВКА прогнозує, що до кінця року ціни зростуть на 30%, якщо уряд не вживатиме антиінфляційних заходів.

Про це він сказав в інтерв’ю сайту “ГАРТ”.

«Нацбанку, Верховній Раді і Кабінету міністрів терміново треба збирати всіх фахівців, приймати спільне рішення і почати єдиний шлях до приборкання інфляції», - вважає він.

За словами депутата, «проблема полягає в тому, що ніхто в цьому напрямку нічого не хоче робити. Найважливіше, що є різні варіанти вирішення цієї проблеми, але, на жаль, у керівника уряду немає бажання про них слухати».

В.ПЕТЬОВКА зазначив, що «замість того, аби спрямувати увагу на зупинення темпів інфляції, першу особу Кабінету міністрів хвилює лише одне питання: хто очолить виборчий штаб у Києві».

В.ПЕТЬОВКА також додав, що за таких умов рівень цін лише зростатиме.

«Всі обіцянки і публічні заяви керівника уряду про те, що інфляція буде лише 10%, залишаться лише казками, і нам доведеться очікувати зростання цін до кінця року більш ніж на 30%», - прогнозує він.