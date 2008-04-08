Тепер долю Станік вирішуватиме КС

56 народних депутатів України учора звернулись до Конституційного Суду з поданням щодо конституційності указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про скасування указу його попередника Леоніда КУЧМИ щодо призначення Сюзанни СТАНІК суддею КС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова КС Андрій СТРИЖАК сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Учора до КС надійшли два документа. Перший – звернення Сюзанни Романівни СТАНІК (щодо відкликання своїх підписів з-під рішень КС, ухвалених за її участі – УНІАН), друге – подання 56 народних депутатів щодо перевірки на конституційність Указу Президента», - сказав А.СТРИЖАК.

Водночас він наголосив, що не даватиме оцінку указу Президента.

«Давати якусь оцінку указу Президента чи зверненню СТАНІК до суду вважав би некоректним, тому що звернення є не до мене, а до КС», - сказав А.СТРИЖАК.

Водночас він повідомив, що ці документи зараз попередньо вивчаються суддями КС. Після того, як буде визнано, чи підлягають вони тлумаченню КС, суд приступить безпосередньо до конкретної роботи над цими клопотаннями.