Яценюк не дав нардепам з голосу Конституцію приймати

Голова Верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відмовився ставити на розгляд парламенту питання щодо створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з підготовки змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, фракція Партії регіонів наполягала на ухваленні сьогодні проекту постанови про створення ТСК з підготовки законопроекту про внесення змін до Основного Закону.

Як повідомив на засіданні ВР народний депутат-“регіонал” Олександр ЛАВРИНОВИЧ, співголовами цієї комісії, згідно з проектом постанови, пропонується затвердити Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА та самого О.ЛАВРИНОВИЧА. До її складу мають увійти 27 народних депутатів.

Відповідно до проекту постанови, звіт цієї комісії має бути заслуханий не пізніше 1 жовтня 2008 року.

У відповідь голова парламенту зазначив, що дане питання «жодним чином не стосується нинішнього засідання Верховної Ради України».

Він запропонував фракціям Партії регіонів та БЮТ, які є ініціаторами цього проекту постанови, обговорити даний документу під час засідання Погоджувальної ради наступного понеділка.

«Давайте з голосу ще й Конституцію проголосуємо», «давайте без виборів призначимо керівників держави», - сказав А.ЯЦЕНЮК, коментуючи цю ініціативу депутатів.

Він додав, що все необхідно робити в межах Конституції та законодавства України.

Вечірнє засідання ВР закрито.