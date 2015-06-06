Порошенко зустрівся з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе
11:38, 06 червня 2015Політика
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Під час переговорів сторони скоординують позиції напередодні саміту «Великої сімки» в Німеччині
До Києва прибула велика делегація японських чиновників. / Фото twitter.com/poroshenko
Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, який перебуває в Україні з першим візитом в історії двосторонніх відносин між державами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на початку зустрічі президент подякував Японії та «Великій сімці» за сильну позицію у підтримці суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.
Порошенко зазначив, що під час переговорів сторони скоординують позиції напередодні саміту «Великої сімки» у Німеччині.
Як додали в прес-службі, до Києва прибула велика делегація японських урядовців. Сьогодні також відбудуться переговори делегацій у розширеному складі.
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