В Україну прибули прем'єр-міністри Японії та Канади

02:59, 06 червня 2015
Політика
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Сьогодні в Україну прибули прем'єр-міністри Японії і Канади.

twitter.com/mfa_ukraine

В Україну у ніч на 6 червня з офіційним візитом прибули прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, і прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ на своїй сторінці в Twitter.

Відзначається, що керівників урядів у аеропорту зустрічає заступник голови МЗС України Вадим Пристайко.

Раніше УНІАН повідомляв, що посол Японії повідомив про намір контролювати використання коштів, наданих уряду України.

Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер заявив, що Росії не можна дозволити повернутися до «Групи семи» (G7) поки президентом цієї країни Володимир Путін.

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