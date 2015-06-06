В Україну прибули прем'єр-міністри Японії та Канади

В Україну у ніч на 6 червня з офіційним візитом прибули прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, і прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ на своїй сторінці в Twitter.

Відзначається, що керівників урядів у аеропорту зустрічає заступник голови МЗС України Вадим Пристайко.

Прем'єр-міністр Канади Стівен #Гарпер прибув в Україну. В а/п зустрічає заступник міністра ЗС Вадим #Пристайко. pic.twitter.com/ASg2tMsNxI — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 5 червня 2015

В Україну з офіц візитом прибув Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Зустрічає заступник міністра ЗС Вадим Пристайко pic.twitter.com/wRbuD1l752 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 5 червня 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що посол Японії повідомив про намір контролювати використання коштів, наданих уряду України.

Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер заявив, що Росії не можна дозволити повернутися до «Групи семи» (G7) поки президентом цієї країни Володимир Путін.