У Петербурзі встановили "пам'ятник" загиблим на Донбасі російським солдатам

19:52, 09 червня 2015
Політика
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У російському Санкт-Петербурзі четверо активістів руху «Весна» встановили на Марсовому полі поруч з похованнями жертв революцій і громадянської війни новий «надгробок».

В Петербурге акция против указа Путина, засекретившего потери армии в мирное время

На пам'ятнику написано: «Невідомий солдат загинув на Донбасі в «мирний» час. Своїх не кидаємо, а ці не свої і були – В. Путін».

Цією акцією активісти хотіли висловити свій протест проти недавнього указу президента Росії Володимира Путіна, яким він засекретив втрати російської армії під час спецоперацій в мирний час, повідомляє Радіо Свобода.

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Активісти вважають, що указ безпосередньо пов'язаний з неоголошеною війною в Україні.

Свої дії вони пояснили у повідомленні, поширеному в інтернеті: «Могила нового Невідомого Солдата, встановлена «Весною», повинна нагадати про сотні і тисячі наших співвітчизників, відправлених Путіним на війну з Україною. Про них брешуть, що вони перебувають у відпустці, що звільнилися, але все більше фактів точно говорять про те, що російські солдати воюють на Донбасі. І повертаються звідти з пораненнями або в трунах. Їх могили ховаються, про них мовчать, а родичі за обіцянки компенсацій брешуть, що солдати загинули на навчаннях. Володимиру Путіну часто приписують фразу «Своїх не кидаємо». Але правильний варіант ми зафіксували на нашому меморіалі: «А ці не свої і були», – йдеться в повідомленні.

Повідомлення активістів закінчується словами: «Путін – військовий злочинець, місце якому на лаві підсудних Гаазького трибуналу. Там він обов'язково опиниться. Якщо тільки раніше його не спіткає доля інших диктаторів, які воювали зі своїм народом».

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