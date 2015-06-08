Путін визнав, що Росія має вплив на "ДНР" і "ЛНР"

«Я вважаю, що узгоджений у Мінську документ - Мінськ 2 – це єдиний можливий шлях вирішення проблеми. Ми би ніколи його не погодили, якби не вважали його правильним, справедливим і чесним. Звичайно, з нашого боку ми зробимо все, що в наших силах, що у нашій владі, щоб впливати на владу самопроголошених республік - Донецької і Луганської», - заявив Путін.

Він також зазначив, що Росія прагне до реалізації Мінських угод. Але знову перерахував ряд умов.

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«Повинна бути проведена конституційна реформа, яка гарантує права автономії у відповідних областях невизнаних республік. Крім того, повинен бути прийнятий закон про місцеві вибори та про амністію. І все це - як сказано в угоді - у співпраці з Донецькою та Луганською народними республіками», - сказав Путін.

Повну версію інтерв'ю з Володимиром Путіним читайте тут.