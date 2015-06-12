Суд із розгляду скарги на вирок Пукачу оголосив перерву до 23 червня
Апеляційний суд Києва оголосив до 23 червня перерву у судовому засіданні з розгляду скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, якого Печерським районним судом Києва засуджено до довічного позбавлення волі.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив головуючий судової колегії Степан Гладій.
“У судовому засіданні оголошується перерва до 12.30 23 червня”, - йдеться в ухвалі.
Також суд перед оголошенням перерви приєднав до матеріалів скарги відповідь від Генеральної прокуратури про те, що нею ведеться розслідування щодо встановлення замовників вбивства Гонгадзе.
Читайте такожСуд відмовив Подольському у виклику на допит у справі Пукача Порошенка, Яценюка і Шокіна
Як повідомлялося, Апеляційний суд Києва у лютому почав розгляд скарги на вирок Пукачу.
Апеляцію на вирок подали захист засудженого, адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський.
4 червня Теличенко відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу.
Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва 29 січня 2012 року засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.