Вибух у дворі будинку голови Херсонської ОДА кваліфікували як теракт

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС Херсонської області, на місці події працювало керівництво УМВС, слідчо-оперативна група та експерти вибухотехнічної служби науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС.

Вилучено фрагменти корпусу та інші складові частини гранати заводського виробництва.

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За інформацією першого заступника начальника УМВС Юрія Гороховських, слідчим управлінням УМВС до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України «Терористичний акт». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Тривають необхідні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Херсоні у дворі приватного будинку голови Херсонської ОДА Путілова стався вибух невідомого пристрою. За даним фактом Путілов звернувся до СБУ і МВС.