У двір голови Херсонської ОДА кинули вибухівку
У дворі будинку голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова вибухнув невідомий пристрій.
Про це повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.
"Повідомляю, що вночі невідомі особи закинули на територію мого домоволодіння вибуховий пристрій, який спрацював, внаслідок чого пролунав потужний вибух", - передає прес-служба слова Путілова.
При цьому голова Херсонської ОДА вважає такі дії провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації у прифронтовій з анексованим Кримом області, а також посяганням на його життя і залякуванням.
Читайте такожХерсонська міська рада визнала Росію державою-агресором
"Такі дії розцінюю як провокацію, спрямовану на порушення порядку, миру і спокою Херсонщини", - заявив Путілов.
Також голова Херсонської ОДА звернувся до Служби безпеки України в Херсонській області та обласного управління Міністерства внутрішніх справ, щоб ті вжили відповідних заходів реагування у межах закону і ретельно перевірили факти, викладені у зверненні, і провели розслідування.