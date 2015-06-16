У двір голови Херсонської ОДА кинули вибухівку

Про це повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.

"Повідомляю, що вночі невідомі особи закинули на територію мого домоволодіння вибуховий пристрій, який спрацював, внаслідок чого пролунав потужний вибух", - передає прес-служба слова Путілова.

При цьому голова Херсонської ОДА вважає такі дії провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації у прифронтовій з анексованим Кримом області, а також посяганням на його життя і залякуванням.

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"Такі дії розцінюю як провокацію, спрямовану на порушення порядку, миру і спокою Херсонщини", - заявив Путілов.

Також голова Херсонської ОДА звернувся до Служби безпеки України в Херсонській області та обласного управління Міністерства внутрішніх справ, щоб ті вжили відповідних заходів реагування у межах закону і ретельно перевірили факти, викладені у зверненні, і провели розслідування.