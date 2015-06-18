Радником голови Держфіскальної служби став кум Калєтніка (документ)
Голова ДФС Роман Насіров призначив своїм радником Геннадія Романенка, кума Ігоря Калєтніка, голови митниці за Януковича та екс-віце-спікера Ради, який відіграв значну роль в ухваленні диктаторських законів 16 січня
Про це повідомила народний депутат Світлана Заліщук від БПП на своїй сторінці у Facebook.
"Радником голови Державної фіскальної служби на громадських засадах призначено Геннадія Романенка. Це людина Ігоря Калєтніка – голови митниці за Януковича та екс-віце-спікера, який став режисером ухвалення законів 16 січня", - написала Заліщук.
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Крім того, вона також оприлюднила копію наказу про його призначення.
"Пан Романенко – друг і кум Калетника. Він уже фігурував у корупційних розслідуваннях у 2011, коли очолював Київську регіональну митницю", - повідомила депутат.
Наразі, за словами Заліщук, Романенко займається кадровими питаннями.
"Вважаю, що пан Насіров, як мінімум, має пояснити це призначення. І виправити цю помилку, якщо це помилка", - підсумувала нардеп.