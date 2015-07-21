Лукашенко радить Путіну і Порошенку "в очі сказати все те, що думають один про одного"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що лідери України та РФ можуть активніше сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.
Як повідомляє прес-служба президента Білорусі, Лукашенко сьогодні в Мінську зустрівся з головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, першим заступником прем'єр-міністра - міністром закордонних справ Сербії Івіцею Дачичем. Під час зустрічі обговорювалася роль ОБСЄ у врегулюванні ситуації на Донбасі.
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Глава Білоруської держави зазначив, що його ставлення до ОБСЄ двоїсте. "Дуже актуально це сьогодні, коли в Європі фактично розгорівся військовий конфлікт, фактично йде війна між протиборчими сторонами. І в цій ситуації, звичайно, ОБСЄ могла б відігравати велику роль", - сказав Лукашенко. "З одного боку, потрібна організація, яка має відігравати значну роль саме у забезпеченні безпеки і співробітництва в Європі, з іншого боку - недостатня роль", - вважає президент Білорусі.
На його думку, в цьому провина самої організації і, передусім, глав держав. "Якщо вже війна, то, напевно, в терміновому порядку повинні були зібратися глави держав, обговорити цю проблему і вжити якісь заходи, рішення. Не вийде - хоча б в очі сказати все те, що думають один про одного. Наразі цього не відбувається", - заявив білоруський лідер.
Також Лукашенко наголосив: "З іншого боку, ОБСЄ і намагається, наскільки це, напевно, можливо сьогодні, робити необхідне для врегулювання конфлікту на сході України. Але, звичайно, з тими повноваженнями, які ОБСЄ сьогодні має, не маючи імпульсу від глав держав, навряд чи ОБСЄ в цій ситуації може щось зробити", - сказав Лукашенко. Тому, за його словами, з'являються нові формати: нормандські, берлінські, мінські та інші. "Все це могло вміститися в одній організації - ОБСЄ, і це її функція", - вважає він.
Як повідомляв УНІАН, діючий голова ОБСЄ Дачич сьогодні в Мінську бере участь у засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.