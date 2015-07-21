Лукашенко радить Путіну і Порошенку "в очі сказати все те, що думають один про одного"

Як повідомляє прес-служба президента Білорусі, Лукашенко сьогодні в Мінську зустрівся з головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, першим заступником прем'єр-міністра - міністром закордонних справ Сербії Івіцею Дачичем. Під час зустрічі обговорювалася роль ОБСЄ у врегулюванні ситуації на Донбасі.

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Глава Білоруської держави зазначив, що його ставлення до ОБСЄ двоїсте. "Дуже актуально це сьогодні, коли в Європі фактично розгорівся військовий конфлікт, фактично йде війна між протиборчими сторонами. І в цій ситуації, звичайно, ОБСЄ могла б відігравати велику роль", - сказав Лукашенко. "З одного боку, потрібна організація, яка має відігравати значну роль саме у забезпеченні безпеки і співробітництва в Європі, з іншого боку - недостатня роль", - вважає президент Білорусі.

На його думку, в цьому провина самої організації і, передусім, глав держав. "Якщо вже війна, то, напевно, в терміновому порядку повинні були зібратися глави держав, обговорити цю проблему і вжити якісь заходи, рішення. Не вийде - хоча б в очі сказати все те, що думають один про одного. Наразі цього не відбувається", - заявив білоруський лідер.

Також Лукашенко наголосив: "З іншого боку, ОБСЄ і намагається, наскільки це, напевно, можливо сьогодні, робити необхідне для врегулювання конфлікту на сході України. Але, звичайно, з тими повноваженнями, які ОБСЄ сьогодні має, не маючи імпульсу від глав держав, навряд чи ОБСЄ в цій ситуації може щось зробити", - сказав Лукашенко. Тому, за його словами, з'являються нові формати: нормандські, берлінські, мінські та інші. "Все це могло вміститися в одній організації - ОБСЄ, і це її функція", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, діючий голова ОБСЄ Дачич сьогодні в Мінську бере участь у засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.