ВАСУ відмовився зобов'язати Порошенко ввести воєнний стан

Про це ZN.UA повідомив юрист Олег Швець, який судився з президентом з відповідною вимогою. Також Швець вимагав визнати протиправною бездіяльність Верховної Ради України щодо розгляду питання про ініціювання конституційної процедури імпічменту президента, оскільки, на думку юриста, президент не зміг належним чином організувати оборону України.

Читайте такожУ коаліційній угоді прописаний імпічмент президента і скасування депутатської недоторканності

Відзначається, що саме тому Швець вимагав від суду зобов'язати Верховну Раду України невідкладно розглянути питання про ініціювання процедури імпічменту.

У постанові суду, датованій 6 серпня, зазначено, що судом були належним чином досліджені всі обставини справи", проте в задоволенні позову юристу було відмовлено.

Постанова може бути переглянута Верховним Судом України.

Нагадаємо, в травні Порошенко заявив, що підпише указ про введення воєнного стану в разі порушення перемир'я і наступу на Збройні сили України.