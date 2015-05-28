Порошенко пообіцяв ввести воєнний стан у разі порушення перемир'я

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам з нагоди першої річниці на посту президента.

«Якщо зараз перемир’я буде порушено, буде перейдена лінія зіткнення, буде організований наступ на українські Збройні сили в ту ж мить мною буде підписано указ про запровадження військового стану, переданий в парламент», - заявив він.

За його словами, законодавче забезпечення воєнного стану було значним чином удосконалено за цей короткий термін. Проте Порошенко додав, що запровадження воєнного стану означало б для людей значне обмеження громадянських прав.

Разом з цим, Порошенко обіцяє забезпечити мир на Донбасі, незважаючи на плани агресора атакувати Україну влітку.

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«Саме сильна армія разом з дипломатичними зусиллями України і разом із солідарністю та єдністю світу дають мені впевненість в тому, що ми зможемо забезпечити мир на Донбасі, незважаючи на плани атаки на Україну влітку», - заявив Порошенко, запевнивши, що «ми захистимо країну і збережемо мир».

Як повідомляв УНІАН нещодавно Порошенко заявляв, що на сході має місце не конфлікт з проросійськими сепаратистами, а реальна війна з Росією, і не виключив, що влітку на Україну може чекати новий наступ з боку агресора.