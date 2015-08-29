Президент і заступник голови АП приватизують судову систему – нардеп

Про це заявив народний депутат України, один з лідерів «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Віталій Купрій, коментуючи заяву відстороненого голови апеляційного суду Києва Антона Чернушенка про те, що він отримував вказівки від президента та його підлеглого виносити завідомо неправосудні рішення у кількох гучних справах, зокрема, у справі Гонгадзе.

Так, від імені президента його просили не викликати на допит як свідків Леоніда Кучму та інших колишніх високопосадовців. Крім того, тиск на Чернушенка чинили і через справи про обшуки в ювелірному магазині «Граф», незаконний арешт урожаю деяких агропідприємств та арешт майна компанії «Нафтогазвидобування».

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«Усі вищенаведені факти вказують на те, що Порошенко разом зі своїми заступниками перетворили президентську вертикаль влади на машину з заробляння грошей для власного незаконного збагачення. За гроші він готовий на все: покрити злочини Кучми, Литвина і Медведчука, захищати ювелірні вироби магазину дружини, сприяти кумі в просуванні інтересів в агросфері, поборотись за газову трубу, тощо. Хіба це те, чим повинен займатись Президент, обраний українським народом?» – написав Віталій Купрій на своїй сторінці у Facebook.

Народний депутат повідомив, що подасть звернення до всіх правоохоронних органів щодо цього.

«Але дійсно ефективним механізмом для притягнення Порошенка до відповідальності була б процедура імпічменту. І вона, на жаль, заблокована зараз владною коаліцією, яка не бажає ухвалення закону «Про тимчасові слідчі комісії», – вважає Купрій. – Вимагаю від всіх народних депутатів заблокувати роботу Верховної Ради до моменту ухвалення законів, які дозволять зняти недоторканість з Порошенка, усунути його з посади та посадити в тюрму за зраду державних інтересів!».