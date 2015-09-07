Європарламент надішле своїх спостерігачів на місцеві вибори 25 жовтня

Сьогодні відбулася робоча зустріч Голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєттом та Главою Представництва Європейського Союзу в Україні Яном Томбінські. Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.

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Як зазначається в повідомленні, сторони обговорили широке коло питань, пов’язаних з підготовкою проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року. Окрім іншого, Охендовський поінформував співрозмовників, що в Комісії налагоджена вже багаторічна тісна та ефективна співпраця з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) щодо навчання членів виборчих комісій. ЦВК планує продовжувати цю роботу і зараз. Адже, враховуючи, що в результаті ухвалення нового закону суттєво змінилася виборча система, за якою проводитимуться ці вибори, члени територіальних та дільничних виборчих комісій потребують серйозної підготовки до виконання своїх обов’язків.

Торкнулися співрозмовники й питання міжнародного спостереження за цьогорічними місцевими виборами. Зокрема, посол Ян Томбінські повідомив, що планує надіслати своїх представників в Україну й Європейський парламент. «Так, це не зовсім звична практика для Європарламенту – надсилати своїх спостерігачів на місцеві вибори. Але з огляду на нинішню ситуацію у вашій державі ми підемо на такий крок. І, вважаю, він буде виправданим», – зазначив Глава Представництва ЄС в Україні.

Своєю чергою Пайєтт висловив серйозне занепокоєння ситуацією в Харківській області, де територіальне управління юстиції відмовляється реєструвати місцеві організації політичної партії «Опозиційний блок», що унеможливлює участь її представників у місцевих виборах. Голова ЦВК підтримав це занепокоєння, зауваживши, що вирішення цього питання входить до компетенції органів виконавчої влади, зокрема – Міністерства юстиції України.

Також Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні звернувся і до питання проведення місцевих виборів на контрольованих Українською владою територіях Донецької та Луганської областей. І додав при цьому, що при їх проведенні дуже важливо дотримуватися найвищих європейських виборчих стандартів.

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Томбінські вчергове висловив підтримку Комісії та підкреслив: «Ми маємо до Центральної виборчої комісії великий кредит довіри, враховуючи, зокрема, й підсумки проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 205 у Чернігові. Адже там була дуже важка політична ситуація, але ЦВК майстерно впоралася зі своїми обов’язками в тих непростих умовах. Тому є всі підстави сподіватися на подібний успіх Комісії й під час місцевих виборів 25 жовтня 2015 року".

Голова ЦВК висловив сподівання й на подальшу допомогу з боку відповідних міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ та IFES, підкреслюється в повідомленні.