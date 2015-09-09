Місія ОБСЄ вчора зафіксувала у Донецькій області понад 230 вибухів

Про це йдеться у звіті від 8 вересня, опублікованому сьогодні.

"Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 231 вибух у Донецькій області та 16 – у Луганській області. СММ також спостерігала за переміщенням військової техніки у Донецькій області", - сказано у звіті.

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Спостерігачі ОБСЄ зазначають, що, "перебуваючи, на спостережному пункті Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька зафіксували 125 вибухів".

Місія повідомляє, що, своєю чергою, офіцери Збройних сил України та Росії в СЦКК зафіксували 110 вибухів навколо Донецького аеропорту.

Також спостерігачі моніторингової місії в центрі Донецька спостерігали за заходами, присвяченими звільненню міста від нацистів. Місія заявляє, що ці заходи відвідало близько тисячі осіб. При цьому, перебуваючи в цей час у центрі міста, спостерігачі почули 58 вибухів, які були співставні з артилерійським та мінометним вогнем у період між 10.30 та 12.07. Спостерігачі не змогли визначити тип озброєння та з якого боку вівся вогонь.

Крім того, СММ у Луганській області було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню у Щасті, де спостерігачі почули 16 вибухів.