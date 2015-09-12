Палиця: Влада прагне догодити Путіну

Сьогоднішня політика Адміністрації Президента та уряду працює на користь Путіна.

Про це заявив член політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Ігор Палиця в ефірі шоу Шустер.Live, що віднедавна виходить на телеканалі "1+1".

«Сьогодні Путіну нічого не треба робити, йому не треба військового конфлікту. Ми самі себе доведемо до краху. Ми сьогодні вбиваємо ідею добровольчого руху, добровольчих батальйонів, які першими пішли на Донбас захищати нашу державу. У нас сьогодні рівень корупції досягнув надзвичайних висот. Зараз державна політика Адміністрації Президента та уряду робить те, що на руку Путіну», – підкреслив Палиця.

«Я не згоден, що нам потрібно чекати 3-5 років поки Росія «загнеться», а Путін помре. Я не хочу, щоб за рахунок України США та Європа домоглися розпаду Росії. Безумовно потрібно, щоб режим Путіна пішов. Безумовно ми маємо перемогти. Але чому за наш рахунок? Чому ми маємо чекати? Поки режим Путіна впаде, наша сьогоднішня влада сама доведе Україну до краху», - додав член політради УКРОПу.