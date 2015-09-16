СБУ викликала на допит скандального екс-регіонала Колесніченка

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Від Колесніченка вимагають з'явитися 17 і 18 вересня о 10.00 до Головного слідчого управління СБУ.

Стало відомо, що його підозрюють за ч. 2 ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") і ч. 3 ст. 161 ("порушення рівноправності громадян залежно від їхньоъ расової, національної належності або ставлення до релігії") Кримінального кодексу.

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Також у повістці вказана адреса проживання екс-регіонала: Україна, АР Крим, м. Ялта, вул. Боткінська, 4, кв. 1.

Як раніше повідомляв УНІАН, колишні народні депутати від «Партії регіонів» Микола Левченко і Вадим Колесніченко оголошені в розшук.

Колишнім депутатам інкримінують вчинення злочину за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків").

Варто нагадати, що Колесніченко був одним з авторів скандальних "законів про диктатуру", незаконно ухвалених нардепами 16 січня 2014 року.