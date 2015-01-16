СБУ оголосила екс-депутатів Колесніченка та Левченка в розшук

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

«16 січня ц.р. Головним слідчим управлінням Служби безпеки України складено повідомлення про підозру та оголошено в розшук громадян України, колишніх народних депутатів Миколу Левченка та Вадима Колесніченка», - написав він.

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За даними Лубківського, «їм інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 110 КК України, який полягає у публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України, до виходу зі складу України її окремих регіонів, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення суверенітету України, її цілісності і недоторканості державного кордону, окупації частини території України підрозділами збройних сил Російської Федерації».