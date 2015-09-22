НАТО підготує Україну до вибуху "брудної" ядерної бомби - The Times

18:25, 22 вересня 2015
Політика
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НАТО допоможе Україні підготуватися до радіоактивної атаки.

REUTERS

Згідно з інформацією, Альянс відправив в Україну фахівців з виявлення і дезактивації хімічної та ядерної зброї, передає "ЄвроПравда" з посиланням на британське видання The Times.

Відповідні навчання триватимуть чотири дні на Яворівському полігоні і, крім фахівців НАТО, до них будуть залучати українських військових.

За офіційними даними, у ході тренувань будуть моделюватися наслідки потужного вибуху, який призведе до руйнувань у житловому районі і виведення з ладу основних об'єктів інфраструктури, таких як лінії електрозв'язку, а також випадання радіоактивних опадів.

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Водночас видання наголошує, що НАТО вирішило надіслати до України своїх фахівців після того, як з'явилася інформація про вилучення проросійськими бойовиками на Донбасі радіоактивних відходів з метою створення "брудної бомби".

Видання зазначає, що хоча номінально вправи передбачають нещасний випадок, вони призначені для того, щоб допомогти Україні підготуватися до детонації радіоактивного пристрою.

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