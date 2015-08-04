СБУ перевіряє інформацію про створення бойовиками "брудної бомби" з радіоактивних відходів

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандит, повідомляє 112.ua.

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"Дійсно, така інформація в СБУ є, ми її перевіряємо. Інформація досить серйозна, і джерело, яке надало цю інформацію, достатньо компетентне. Головне, у разі виявлення конкретних фактів з так званої "брудної бомби" правильно спрацювати. Для нас це ще один доказ того, що, на жаль, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей йдуть процеси, які поки що не призводять до реалізації мирного плану, в тому числі в рамках Мінських домовленостей. Як тільки ми цю інформацію перевіримо, і буде результат, ми обов'язково повідомимо", - заявив Тандит.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Times, бойовики під керівництвом російських фахівців в області ядерної зброї витягують промислові радіоактивні відходи з донецького бункера для виготовлення "брудної бомби".