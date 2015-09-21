Генсек НАТО: спільні навчання є можливістю навчатися разом рятувати людські життя

Про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав на Яворівському полігоні у Львівській області, відкриваючи навчання Україна-2015, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"НАТО існує для того, щоб тримати людей у безпеці. І це стосується ліквідації наслідків катастроф. Кожного разу представники багатьох країн збираються разом не вчитися, як воювати, а як працювати разом перед лицем катастрофи, рятувати людські життя", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що ці навчання не є військовими, але "можливістю для тих, хто має реагувати першим з країн альянсу та країн партнерів, працювати разом".

Генсек нагадав, що НАТО проводить такі навчання вже 15 років. "На жаль, ця країна знає про катастрофи. Україна та партнери повинні бути готовими і здатними відреагувати", - наголосив він.