Президент: За сутички біля Ради відповідатимуть не лише виконавці, а й замовники

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у повідомленні, президент України Петро Порошенко наголосив, що відповідати за трагедію, внаслідок якої загинуло троє військовослужбовців Національної гвардії України та було поранено більше сотні інших правоохоронців, мають не лише безпосередні виконавці – учасники мітингу, а й ті, хто причетний до організації та постачання зброї мирній акції.

«Сьогодні вже є перші судові рішення, які запроторили за ґрати тих, хто підняв руку на українських військовослужбовців і намагався дестабілізувати ситуацію і в Києві, і в країні. Але я наголошую, щоб лише виконавцями слідчі органи не обмежувалися. Щоб були знайдені і замовники, і організатори, в тому числі і політичні», – наголосив глава держави.

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Президент акцентував на необхідності проведення максимально прозорого розслідування, «щоб вся країна і весь світ могли побачити, хто і з якою метою спробував дестабілізувати ситуацію». «Хто і для чого підняв руку, я підкреслюю, на нашу міліцію, на нашу Національну гвардію, яка зараз захищає аж ніяк не владу, а Україну, свободу і демократію. Захищаючи парламент, ці хлопці захищали демократію. І в цьому є кардинальна відмінність ставлення суспільства до створеної після Майдану Нацгвардії», – наголосив Порошенко.

Президент назвав жахливою, неприпустимою ситуацію, коли військовослужбовці гинуть у мирному місті під час виконання службових обов'язків. «В центрі мирного Києва троє українських бійців Національної гвардії України віддають своє життя за те, щоб забезпечити мир та спокій громадян, тому, що на них підняли руку нелюди. Більше 120 українських бійців, троє з яких зараз у важкому стані в лікарнях, і лікарі цілодобово борються за їх життя – це виходить за моє розуміння», – зазначив Порошенко, ще раз наголосивши, що влада і суспільство мають зробити все можливе для того, щоб такі події не повторювалися в майбутньому.

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Глава держави повідомив, що загиблих солдат поховають з військовими почестями, як героїв. «Щоб суспільство бачило, як ми шануємо наших героїв, – так само, як і тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність держави», – зазначив він.

Президент також наголосив, що загострення ситуації біля парламенту відбулося вже після голосування у першому читанні конституційних змін щодо децентралізації. «Це лише голосування у першому читанні, за підсумками якого відбудеться масова роз'яснювальна робота і дискусія. Суспільство рік обговорювало зміни до Конституції і матиме ще достатньо часу для того, щоб розібратися, спростувати і відкинути цю брехню, яка організована як всередині країни, так і за її межами для дискредитації не лише України, а й української Конституції, всесвітньої коаліції, залишивши Україну сам-на-сам зі своїми проблемами», – сказав Порошенко.