США намагаються вирішити конфлікт на Близькому Сході
08:47, 24 липня 2006Політика
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Саудівська Аравія звернулася з проханням
Держсекретар США Кондоліза РАЙС прибуває сьогодні на Близький Схід в спробі вирішити кризу, повідомляє радіо «Свобода».
Ізраїльська авіація ось вже майже два тижні завдає ударів по Лівану.
Зазнав бомбардування табір палестинських біженців на півдні країни. Поранено 6 чоловік.
Угрупування "Хезболла" заявляє, що введення ізраїльських військ на південь Лівану його не зупинить - ракетний обстріл Ізраїлю буде продовжено.
З початку конфлікту в Лівані загинули близько 370 чоловік, в Ізраїлі - 37.
Саудівська Аравія звернулася до США з проханням зупинити військову операцію Ізраїлю в Лівані.
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