США намагаються вирішити конфлікт на Близькому Сході

Держсекретар США Кондоліза РАЙС прибуває сьогодні на Близький Схід в спробі вирішити кризу, повідомляє радіо «Свобода».

Ізраїльська авіація ось вже майже два тижні завдає ударів по Лівану.

Зазнав бомбардування табір палестинських біженців на півдні країни. Поранено 6 чоловік.

Угрупування "Хезболла" заявляє, що введення ізраїльських військ на південь Лівану його не зупинить - ракетний обстріл Ізраїлю буде продовжено.

З початку конфлікту в Лівані загинули близько 370 чоловік, в Ізраїлі - 37.

Саудівська Аравія звернулася до США з проханням зупинити військову операцію Ізраїлю в Лівані.