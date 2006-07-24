На Львівщині згоріла старовинна церква

10:21, 24 липня 2006
Політика
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Вогнем знищено церковне майно та дзвіницю

Сьогодні о 2.55 ночі у смт Шкло Яворівського району Львівської області у дерев`яній греко-католицькій церкві (побудована у 1454 році) Львівської єпархії виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, о 4.43 шістьма відділеннями Державної пожежної охорони МНС України пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Вогнем знищено церкву, церковне майно та дзвіницю. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Львівській області.

 

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