Перемогу на ”Тур де Франс” святкував американець

У неділю в Парижі на Єлисейських полях фінішував завершальний 20-й етап знаменитої велобагатоденки "Тур де Франс", перемогу здобув американець Флойд ЛЕНДІС з команди "Фонак".

Як повідомляє РІА «Новости», свою перемогу велогонщик із США формально здобув ще на попередньому етапі, коли він "привіз" своєму головному конкурентові, іспанцю Оскару ПЕРЕЙРО, 1 хвилину 29 секунд і одержав у загальному заліку комфортний гандикап у 59 секунд, якого Ф.ЛЕНДІСУ виявилося досить для спокійного фінішу в неділю. На останньому відтинку "Великої петлі" відрив американця від О.ПЕРЕЙРО скоротився лише на 2 секунди.

Варто додати, що восьмий рік підряд перемогу над "Тур де Франс" здобув представник США (до цього сім разів підряд вигравав знаменитий Ленс АРМСТРОНГ).

Переможцем останнього етапу став норвежець Торі ХУСХОВД з команди "Креді Агріколь".

Нагадаємо, що українець Сергій ГОНЧАР з "Ті-Мобайл" декілька етапів подолав у жовтій майці лідера.

"Тур де Франс" проводився в 93-й раз. Стартуючи 1 липня в Страсбургу, гонщики з 20 команд подолали 3657,1 км, відвідавши 35 населених пунктів Франції, Іспанію, Бельгію і Нідерланди.