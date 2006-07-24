БЮТ закликає Нашу Україну не вірити ”в заколисуючі розповіді”

Фракція БЮТ ухвалила звернення до фракції «Наша Україна» з пропозицією приєднатись до ініціативи про дострокове складення депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на відкритому засіданні фракції БЮТ її лідер Юлія ТИМОШЕНКО зачитала звернення БЮТ, у якому наголошується, що завтра набирає чинності конституційна норма, за якою Президент України має право призначити дострокові парламентські вибори і тим самим відродити надію на демократичне майбутнє України.

«Альтернативою цього рішення є подання (у парламент) Президентом кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра, приведення його до влади і як наслідок – ліквідація демократичного устрою держави, усунення де-факто від виконання конституційних обов’язків Президента України та узурпація влади олігархічними кланами», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

У зверненні підкреслюється, що сьогодні ще існує шанс не допустити розвитку цього негативного сценарію.

«Ми закликаємо усіх народних депутатів з «Нашої України» приєднатися до нашої ініціативи, скласти депутатські мандати і таким чином довести недієздатність нинішньої Верховної Ради України. Складення депутатських повноважень більш ніж третиною народних обранців дає ще одну, крім уже існуючих, конституційну підставу Президентові призначити дострокові вибори, і в результаті народного волевиявлення країна отримає склад парламенту, який реально відображатиме інтереси громадян», - підкреслила лідер БЮТ, додавши, що треба дати можливість народу самостійно «прибрати з Верховної Ради зрадників та політичних корупціонерів. Проведення перевиборів стане рішучим кроком до невідворотності покарання за політичну корупцію, зраду й обман народу».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ закликає депутатів «Нашої України» не вірити «в заколисуючі розповіді», що прихід В.ЯНУКОВИЧА до влади не несе жодної загрози, що Партія регіонів не встигне накоїти лиха, бо керуватиме країною недовго.

Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, для того, щоб «видавити» Партію регіонів з влади, можуть знадобитися десятки років і ще один подвиг усієї України.

«Сьогодні лунають відверті погрози на адресу Президента ЮЩЕНКА про імпічмент і відсторонення його від влади. Не криючись, головні керманичі антикризової коаліції заявляють про бажання збільшити кількість коаліціантів до 300 депутатів - конституційної більшості, яка матиме право вносити зміни до Основного Закону аж до ліквідації інституту президентства», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

У зверненні наголошується, що заклик скласти депутатські мандати – це не популізм і не акт відчаю, а абсолютно виважений, цивілізований і законний крок для відведення загрози від України.

«Наша фракція ніколи не розглядала і не розглядає депутатський мандат як власність чи нагороду, яку 5 років безроздільно використовує депутат. Ми ніколи не вважали самоціллю депутатські посади, і в момент, коли вирішується доля країни, готові відмовитися від них для того, щоб таким чином врятувати країну. Ми щиро сподіваємось на те, що гасло «Не зрадь Майдан» залишиться головним для «Нашої України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж члени фракції БЮТ підписались під документом, який засвідчує їхню готовність скласти з себе депутатські повноваження (у цій фракції 125 депутатів).