Меркель: Радбез ООН має бути реформовано

Про це у суботу, 26 вересня, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

"Нам потрібен новий метод роботи, щоб вирішувати проблеми... Це робить реформу РБ ООН необхідною", - додала вона.

Також Меркель зазначила: "Ми маємо діяти дуже мудро і маємо знайти союзників, щоб досягти нашої мети реформи".

За словами канцлера ФРН, "багато інших (учасників) не згодні зі структурою і методами роботи РБ ООН".

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"Ми хочемо долучити інших (інші країни), щоб разом досягти сучасної робочої структури Ради Безпеки", - заявила Меркель.

Як зазначає Reuters, йдеться про розширення РБ ООН шляхом включення додаткових постійний і тимчасових членів. Діючі держави-члени ООН регулярно закликають до реформи Радбезу, однак пошуки прийнятної формули для розширення РБ поки безрезультатні.