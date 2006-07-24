В якому форматі спілкуються Наша Україна і Регіони

«Наша Україна» не веде ніяких офіційних переговорів з так званою «антикризовою» коаліцією і не має намірів приєднуватися до неї», - заявляє керівник інформаційного департаменту «Нашої України» Тетяна МОКРІДІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», вона зазначила: «На сьогодні у ЗМІ «говорящими головами» Партії регіонів, а також її сателітів розгорнута масштабна інформаційна кампанія, спрямована на дискредитацію «Нашої України».

«У зв’язку із цим іще раз потрібно наголосити, що «Наша Україна» не веде ніяких офіційних переговорів з так званою «антикризовою» коаліцією і не має намірів приєднуватися до неї», - сказала Т.МОКРІДІ.

«На сьогодні ведуться консультації з усіма політичними силами, представленими у Верховній Раді, на предмет пошуку можливостей для побудови нормальних відносин між більшістю і меншістю, а також забезпечення життєдіяльності законодавчого органу. Вивчається ситуація щодо перспектив існування Верховної Ради у нинішньому форматі», - повідомила Т.МОКРІДІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник керівника фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА сказала журналістам, що між антикризовою коаліцією і «Нашою Україною» триває діалог, який не припиняється, «але «Наша Україна» називає це консультаціями, а ми діалогом».