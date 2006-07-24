БЮТ обіцяє нові «матеріальні» подробиці створення альянсу ПР-СПУ-КПУ

Сьогодні відбудеться прес-конференція

Сьогодні о 15.30 у Верховній Раді України (3-й поверх, біля ложі преси) відбудеться прес-конференція депутатів від Блоку Юлії Тимошенко на тему: «Скільки конкретно коштує антикризова коаліція? Нові «матеріальні» подробиці створення альянсу Партії регіонів-соціалістів-комуністів». Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, прес-конференцію проведе народний депутат України Олег ЛЯШКО.

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