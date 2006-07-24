Зварич впевнений, що коаліція не піде на ”грубий злочин”

Член фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ переконаний, що антикризова коаліція не піде на призначення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра без відповідного подання Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, так він прокоментував на прохання журналістів чутки, що нібито сьогодні коаліція спробує проголосувати по кандидатурі В.ЯНУКОВИЧА.

Якщо призначення без подання Президента все ж відбудеться, то, за словами Р.ЗВАРИЧА, «Наша Україна» розцінюватиме цей крок виключно у контексті статті 110 Кримінального кодексу України про спробу вчинити державний переворот.

«Це грубий злочин», - сказав депутат, висловивши думку, що антикризова коаліція на це не піде.

Як повідомляв УНІАН, депутат від фракції Партії регіонів, екс-голова Центральної виборчої комісії Сергій КІВАЛОВ стверджує, що “у випадку недодержання Президентом свого конституційного обов`язку подати кандидатуру прем’єр-міністра України, визначену коаліцією депутатських фракцій згідно з вимогами Конституції i Регламенту, на розгляд i затвердження Верховної Ради протягом п`ятнадцяти днів з дня одержання відповідної пропозиції, Верховна Рада України може розглянути i затвердити зазначену кандидатуру прем’єр-міністра України, i відповідне рішення буде важко заперечити”.

Водночас, партнер адвокатської фірми “Пукшин і партнери” Руслан КИРИЛЮК наголосив, що Верховна Рада України не має права призначати прем’єр-міністра без подання Президента. За його словами, Конституція не містить норми про виконання головою Верховної Ради України будь-яких повноважень Президента України у випадку невнесення останнім подання на кандидатуру керівника уряду.