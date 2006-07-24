Янукович хоче бути присутнім на присязі суддів КС як прем`єр

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на розгляді питання про обрання суддів Конституційного Суду України тільки після обрання прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після закінчення засідання Погоджувальної ради.

За його словами, Конституційний Суд буде створено згідно з законом. «Є послідовність кроків», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На уточнююче запитання лідер Партії регіонів зазначив, що «Конституційний Суд буде створений тільки після розгляду питання про обрання прем’єра, тому що при присязі (суддів КС – УНІАН) повинен бути присутній прем’єр».

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягав на негайному формуванні Конституційного Суду України. Про це журналістам повідомила прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО. За її словами, Президент висловив стурбованість ситуацією, що склалася у Верховній Раді. Він підкреслив, що відповідальність за неї лежить на всіх політичних силах, як коаліції, так і опозиції.

Прес-секретар повідомила, що велика частина зустрічі В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА була присвячена темі формування Конституційного Суду. І.ГЕРАЩЕНКО нагадала тезу Президента про те, що відповідальність за це лежить виключно на Верховній Раді.

Прес-секретар зазначила, що Президент наполягає на негайному формуванні КС, а саме приведення до присяги суддів КС, які були призначені за квотою глави держави і з’їзду суддів, а також обрання суддів за квотою парламенту.

Водночас, після зустрічі з Президентом В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Конституційний Суд України повинен працювати, але при цьому додав, що ні він, а ні Президент жодних умов одне одному не ставили.