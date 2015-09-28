У Слідчому комітеті РФ розповіли про мотиви вбивці медиків у Криму

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ.

"Раніше підозрюваному була зроблена операція, і після цього чоловік неодноразово звертався у швидку допомогу зі скаргами на біль. Під час розстрілу співробітників швидкої допомоги чоловік кинув у бік санітара записку, зі змісту якої випливало, що йому надавали некваліфіковану допомогу", - сказано в повідомленні.

Розслідування кримінальної справи за фактом вбивства санітари та фельдшера триває. Співробітники Слідчого комітету РФ спільно з оперативними службами продовжують роботу з розшуку Небієва, зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в районі 16 годин в будівлю "Швидкої медичної допомоги", розташованої по вулиці Севастопольській міста Сімферополя, увійшов озброєний мисливською рушницею чоловік і викликав численні постріли в чотирьох співробітників установи.

Читайте такожАваков заявляє, що не посилював охорону після запобігання замаху на нього

В результаті санітар швидкої допомоги помер на місці події, троє фельдшерів з пораненнями різного ступеня тяжкості були госпіталізовані. Один з постраждалих фельдшерів отримав поранення в область черевної порожнини, від якої згодом помер, за життя іншого, який отримав важке поранення в голову, борються медики. У їх колеги зафіксовано поранення в області передпліччя.

Нападник зник з місця події на автомобілі марки "Москвич". Підозрюваний у скоєнні злочину – 55-річний житель міста Сімферополя Бекір Небієв.